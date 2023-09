Bandeira tarifária verde continua em outubro, sem cobrança adicional nas contas de luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 29, que manterá a bandeira tarifária verde em vigor durante o mês de outubro. Com essa decisão, as contas de luz permanecerão sem cobrança adicional no próximo mês.

A decisão de manter a bandeira verde foi baseada nas condições favoráveis de geração de energia no Brasil. Devido às chuvas que contribuíram para o enchimento dos reservatórios das usinas hidrelétricas, não é necessário recorrer a fontes de geração mais caras, como as termelétricas.

"Tem chovido mais nos reservatórios"

Sandoval Feitosa, diretor-geral da Aneel, destacou que "a energia gerada está mais barata. Tem chovido mais nos reservatórios, e aí podemos contar com as hidrelétricas, que possuem um custo de geração mais baixo do que outras fontes. Isso sem falar do avanço das usinas eólicas e solares, sobretudo no Nordeste do País."

A bandeira verde está em vigor há mais de um ano e é aplicada a todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN). A expectativa da agência reguladora é de que não haja taxa adicional nas contas de luz até o final do ano.

O sistema de bandeiras tarifárias foi estabelecido em 2015 com o propósito de informar aos consumidores os custos da geração de energia no país e mitigar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia.

Antes desse sistema, os custos extras na geração de energia eram repassados aos consumidores apenas no momento do reajuste anual de cada empresa, com a incidência de juros. No modelo atual, os custos adicionais são cobrados e repassados mensalmente às distribuidoras por meio da "conta Bandeiras".

A bandeira tarifária verde, quando acionada, indica que o custo da produção de energia está baixo. Por outro lado, as bandeiras amarela, vermelha 1 e vermelha 2 representam um aumento no custo da geração e a necessidade de utilizar usinas termelétricas, o que está relacionado principalmente ao nível dos reservatórios.