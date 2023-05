Bancos irão encerrar as operações via DOC e TEC em 2024

Os bancos deixarão de oferecer transferências por Documento de Ordem de Crédito (DOC) até o dia 29 de fevereiro de 2024. As empresas que estão associadas à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) também vão tirar a disponibilidade da Transferência Especial de Crédito (TEC). Ambas as operações realizam o pagamento de benefícios a funcionários de organizações.

A medida será válida para pessoas físicas e jurídicas, mas apenas a Transferência Eletrônica Direta (TED) que não obteve mudanças anunciadas. As operações feitas por DOC são efetivadas um dia após o recebimento da ordem de transferência, já o TEC possui a transferência efetuada, no máximo, até o final do dia em que foi feito o pedido.

VEJA MAIS:

Atualmente, o valor máximo permitido para qualquer transação via DOC ou TEC é de R$ 4.999,99. Os clientes podem realizar o serviço de transferência até às 22h do dia 15 de janeiro de 2024. Com relação ao agendamento do envio por DOC ou TEC, o prazo para programar vai até o dia 29 de fevereiro de 2024. Os bancos vão encerrar os sistemas de recebimento e processamento de DOC ou TEC no mesmo dia 29.

PIX é a escolha preferida dos brasileiros

De acordo com o Presidente da Febraban, Isaac Sidney, o surgimento do PIX, no qual foi criado em 2020, e a alta movimentação bancária que oferta menores taxas, fazem com que a TEC e o DOC deixem de ser a primeira opção dos clientes. "As pessoas têm dado preferência ao PIX por ser gratuito e instantâneo", disse.

A federação destaca também que a descontinuação dos serviços está relacionada ao custo/benefício para os clientes. Como resultado, o TEC e o DOC foram menos utilizados no decorrer dos últimos anos.

Febraban realizou uma pesquisa em que revela os principais meios de pagamentos usados no ano passado. O levantamento mostrou que o DOC não configura entre os principais meios, pois as transações somaram apenas 59 milhões, apenas 3,7% do total. Com 24 bilhões de operações, o PIX foi a escolha preferida dos brasileiros, já os cartões de crédito estão em segundo lugar com 18,2 bilhões de operações.

Os cartões de débito tiveram 15,6 bilhões e os boletos registraram 4 bilhões de operações. Com relação às transferências via TED, os procedimentos chegaram a 1,01 bilhão, atrás disso estão os cheques, que somaram 202,8 milhões de operações.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão da editora Fabiana Batista)