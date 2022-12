Banco da Amazônia elege nova diretora

O Conselho de Administração (Consad) do Banco da Amazônia (Basa) elegeu, ontem (15), a gerente executiva Ana Paula Bulhões Moitinho Leal para o cargo de Diretora do Banco da Amazônia. Ela foi eleita para responder pela Diretoria de Gestão de Recursos e Portfólio de Produtos e Serviços (DIREP), cargo vago desde o primeiro semestre deste ano.

Durante o momento da posse, a nova diretora ressaltou a sua gratidão e reconhecimento. “Nosso Banco foi vitorioso por acreditar e qualificar o nosso colaborador”, afirmou.

Para a analista júnior da gerência de pessoas jurídicas do Banco, Rita Santos, a escolha é motivo de orgulho e inspiração. "Acompanhar a ascensão da primeira mulher e funcionária da carreira a alcançar o cargo de diretoria na instituição é maravilhoso”, exclamou.

O secretário executivo do Basa, Alcir Erse, afirmou que a eleição ocorreu segundo o Artigo 29, Inciso III e Art. 32 do Estatuto Social, após a análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração sobre o preenchimento de requisitos e ausência de vedações e manifestação favorável da Casa Civil da Presidência da República.

A nova diretora eleita é formada em Economia, com especialização em Auditoria Interna, MBA em Negócios Financeiros. Ana Paula Leal também possui Certificação Profissional CPA-20 e ICSS Ênfase em Administração.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)