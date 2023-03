Banco Central inicia desenvolvimento do Real Digital, com previsão de estreia em fevereiro de 2024

Nesta segunda-feira (6), o Banco Central do Brasil anunciou oficialmente o início do projeto-piloto do Real Digital, uma versão digital da moeda brasileira. O desenvolvimento e os testes da nova moeda serão realizados por uma equipe da instituição em um ambiente simulado até fevereiro de 2024, usando a plataforma Hyperledger Besu.

Durante a fase inicial, não haverá transações ou valores reais envolvidos, mas simulações de compras e vendas de títulos públicos federais serão feitas. O objetivo dos testes é permitir que cidadãos possam comprar e vender títulos públicos entre si, usando diferentes instituições financeiras.

O Banco Central também atualizou as diretrizes de funcionamento do Real Digital, mantendo nove das dez diretrizes iniciais definidas em maio de 2021, mas com algumas alterações. A principal mudança foi a exclusão da diretriz que previa o uso da moeda para pagamentos de varejo, que foi incorporada em outra diretriz.

A partir de maio, o Banco Central irá incluir agentes financeiros nos testes do novo serviço, e os testes com títulos públicos começarão em fevereiro de 2024. Caso os testes sejam bem-sucedidos, a nova versão da moeda deve ser disponibilizada ao público no final de 2024.