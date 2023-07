Balança comercial registra superávit de US$ 10,592 bilhões em junho, o melhor resultado para o mês

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a balança comercial do Brasil fechou o mês de junho com um superávit de US$ 10,592 bilhões. Esse resultado representa um aumento de 19,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com o critério da média diária, e é o melhor desempenho para meses de junho desde o início da série histórica.

Com esse resultado, o superávit acumulado no primeiro semestre atingiu a marca recorde de US$ 45,514 bilhões, superando todos os registros anteriores desde 1989, quando a série histórica teve início.

Apesar da queda nas exportações e importações em junho, a balança comercial obteve esse recorde mensal. As vendas do Brasil para o exterior totalizaram US$ 30,094 bilhões, uma redução de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto as importações somaram US$ 19,502 bilhões, apresentando uma queda de 18,2%.

Diminuição das exportações de commodities

A diminuição das exportações de commodities foi o principal fator que contribuiu para essa retração, após o pico registrado no primeiro semestre de 2022 durante a guerra entre Rússia e Ucrânia. No entanto, a safra recorde de soja ajudou a amenizar essa queda.

Em relação aos setores, o agrícola foi impulsionado pela safra recorde de grãos, com um aumento de 30,4% no volume de mercadorias exportadas em junho. Na indústria de transformação, houve uma diminuição de 5,7% na quantidade exportada, enquanto na indústria extrativa, que engloba minérios e petróleo, a quantidade exportada aumentou.

As importações também registraram reduções significativas em diversos setores, como agricultura, indústria extrativa e indústria de transformação. Alguns dos produtos que apresentaram maior queda nas importações foram trigo, milho, petróleo bruto e combustíveis.

Apesar da desvalorização das commodities, o governo revisou ligeiramente para cima a projeção de superávit comercial para 2023, passando de US$ 84,1 bilhões para US$ 84,7 bilhões.