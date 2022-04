Após reajuste de 10,98%, veja cinco dicas para economizar ao comprar remédios

Desde os dia 1º de abril, os preços dos remédios ficaram até 10,89% mais caros, devido ao reajuste da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 30 de março. Em 2021, os consumidores já tinham enfrentado um reajuste 10,08% para os medicamentos, ante uma inflação de 4,52% no ano anterior.

O percentual de aumento é definido com base no cálculo que considera a variação da inflação, ganhos de produtividade das fabricantes de medicamentos e variação dos custos dos insumos e características de mercado.

Neste ano, o aumento ocorreu no momento em que o endividamento atingiu 77,5% dos lares do País, o maior resultado para o mês de março em 12 anos da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. No Pará, o número de famílias endividadas cresceu 8,1 pontos percentuais e chegou a 66,8% em março deste ano.

Além disso, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) Contínua, realizada pelo IBGE, aponta que há mais de 12 milhões de desempregados em todo o Brasil.

Ao mesmo tempo, houve redução de 27% dos investimentos com o programa Farmácia Popular do Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2015, segundo um levantamento da ONG Repórter Brasil junto à Fiocruz e ao Ministério da Saúde.

Walter da Silva Jorge João, presidente do Conselho Federal de Farmácia

Para o presidente do Conselho Federal de Farmácia (CFF), Walter da Silva Jorge João, neste cenário de dificuldades, o consumidor pode ser amparado pelo farmacêutico, com humanidade e orientação técnica, de modo que garanta a economia na aquisição de medicamentos.

