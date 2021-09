Após declaração de Bolsonaro, dólar registra queda

O dólar fechou em queda instantes depois da declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ser divulgada. A bolsa de valores saiu do campo negativo e registrou um aumento de 1,72%, com recuo de 1,96% da moeda americana, vendida a R$ 5,2233.

No dia anterior, o dólar subiu 2,93%, cotado a R$ 5,3276. Foi a variação percentual mais intensa desde 24 junho de 2020.

No discurso, além do pedido de desculpas e os elogios profissionais ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o presidente tentou acalmar os caminhoneiros que ameaçavam parar o país.

O texto da declaração foi feito pelo ex-presidente Michel Temer que foi chamado por Bolsonaro para ajudar a pacificar as instituições.