Americanas adia divulgação de resultados de 2023 e 1º tri de 2024

(Patricia Vilas Boas/Reuters) - A Americanas, que está em recuperação judicial, informou que adiou para 14 de agosto a divulgação de suas demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2023 e ao primeiro trimestre deste ano, prevista anteriormente para 31 de julho, conforme fato relevante ao mercado.

Para a nova data, também é esperada a divulgação das informações trimestrais do período encerrado em 30 de junho de 2024, "conforme previsto no calendário anual de eventos corporativos" da companhia, de acordo com documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicado na noite de quarta-feira.

Dada a conclusão dos trabalhos de investigação do comitê independente, que confirmou fraude contábil na empresa, a Americanas disse que o adiamento visa permitir que os auditores analisem o material apresentado, concluam seus trabalhos e reavaliem a possibilidade de emitir opinião sobre os resultados da varejista.