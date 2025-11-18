Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia

Economia

Alta no preço dos pescados de Belém em novembro surpreende vendedores do Ver-O-Peso

Peixes como filhote e dourada chegam mais caros ao Ver-O-Peso; fatores como safra e falta de barcos influenciam aumento de preços no mercado.

Jéssica Nascimento
fonte

Venda de pescados no Complexo do Ver-O-Peso na manhã desta segunda (17). (Foto: Wagner Santana)

Em novembro, o mercado de peixe de Belém registra uma alta significativa nos preços de várias espécies, surpreendendo vendedores. O aumento, especialmente de peixes como dourada, filhote e gurijuba, ocorre devido à baixa oferta no mercado, causada por uma série de fatores, incluindo o fim de safra e a dificuldade de acesso dos barcos ao Ver-O-Peso. A expectativa é que o cenário de preços altos continue até fevereiro.

Segundo Tiago Ramos, vendedor com 32 anos de experiência no Complexo do Ver-O-Peso, a quantidade de pescado disponível no mercado diminuiu drasticamente, o que elevou os preços.

image Tiago Ramos. (Foto: Wagner Santana)

"Está dando pouco pescado. Não sei o que aconteceu, mas os barcos não estão vindo em grande quantidade", explica. 

A falta de oferta afeta especialmente peixes como a gurijuba, que subiu para R$ 35 o quilo, um aumento considerável em relação aos meses anteriores. O preço da dourada também foi impactado, com o quilo variando entre R$ 20 e R$ 28, dependendo do tamanho, e um aumento de cerca de 20% no último mês.

image (Foto: Wagner Santana)

Filhote e pescada amarela: alta e busca crescente

O filhote, outro peixe de grande procura, também teve aumento de preço, variando entre R$ 25 e R$ 30 o quilo, o que representa uma alta de 25% a 30% em relação ao mês passado. 

image (Foto: Wagner Santana)

A busca por esse peixe subiu especialmente por causa da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém. 

"O filhote está se tornando cada vez mais procurado. Com a COP 30, muita gente de fora está querendo experimentar", afirma Tiago Ramos. 

A pescada amarela, que também tem sido bastante procurada, subiu para R$ 30 o quilo, uma alta de 20% no último mês.

A surpresa da piramutaba e os desafios da safra

A piramutaba foi uma das grandes surpresas do mês, pois, ao contrário do esperado, seu preço subiu consideravelmente. 

Edson Mesquita, outro vendedor experiente no mercado, explica que a piramutaba estava com preços baixos até outubro, mas, em novembro, o valor do quilo subiu para R$ 10 e R$ 12. 

image Edson Mesquita. (Foto: Wagner Santana)

A escassez de barcos para transportar os peixes e a dificuldade na fiscalização afetaram a oferta, o que contribuiu para o aumento.

Expectativas para o final de ano

Apesar do aumento nos preços, os vendedores estão otimistas quanto às vendas, especialmente devido ao fluxo de turistas e eventos como a COP 30. 

image (Foto: Wagner Santana)

A previsão é de que os preços de peixes como o filhote e a dourada se mantenham elevados até fevereiro, período em que a pesca diminui significativamente devido às férias dos pescadores.

Preços do pescado em Belém (novembro de 2025):

  • Dourada inteira: R$ 20 (menor) a R$ 28 (maior);
  • Filhote: R$ 25 a R$ 30 o quilo;
  • Gurijuba: R$ 35 o quilo;
  • Piramutaba: R$ 10 (média) a R$ 12 (grande);
  • Pescada amarela: R$ 30 o quilo.

















 

 







 

