Allos: Investimentos em 2025 vão ficar entre R$ 450 milhões e R$ 550 milhões

A Allos divulgou as suas metas (guidances) para o ano de 2025, entre elas, a previsão de realizar investimentos entre R$ 450 milhões e R$ 550 milhões. Os valores serão destinos à manutenção dos shoppings e aos projetos em andamento para expansão e revitalização dos empreendimentos.

A Allos está trabalhando nas expansões, já anunciadas, do Parque Shopping Maceió, Shopping Recife, Shopping Tijuca e no Shopping Campo Grande, além das revitalizações do Shopping Dom Pedro (Campinas-SP) e no Shopping da Bahia.

A companhia também estimou que o Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ficará entre R$ 2,070 bilhões e R$ 2,150 bilhões em 2025. Se confirmado, isso representará alta de 8% ante 2024 (se considerado o ponto médio da meta).

A Allos projetou ainda que o retorno ao acionista será de, no mínimo, 50% do FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) de 2025, entre dividendos e recompra de ações.