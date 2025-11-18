Alckmin sobre juros: 'Temos um problema que espero possa começar a ser resolvido logo'

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 18, que o nível da taxa Selic é "um problema." Ele afirmou que a redução dos juros permitiria à indústria vender produtos de valor mais alto, como caminhões.

"Nós temos um problema que espero possa começar a ser resolvido logo, que é a questão da taxa de juros", disse Alckmin, após participar de um evento de uma montadora em São José dos Pinhais (PR). "Estamos buscando outras alternativas, mas estamos trabalhando para ter juros mais baixos."

No início deste mês, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) manteve a Selic em 15% ao ano. No comunicado e na ata da sua decisão, o colegiado repetiu que, diante da desancoragem das expectativas, é necessário manter juros "significativamente contracionistas por período bastante prolongado".

Na sua fala, o vice-presidente destacou que a Selic foi elevada para combater a inflação. Ele disse que o dólar, que chegou a R$ 6,30 no fim do ano passado, já caiu a R$ 5,30. Ao mesmo tempo, a safra recorde esperada para 2025 deve reduzir os preços de alimentação, ele afirmou.

"O clima ajudou. Cai o preço da comida, cai o dólar, a inflação cai. Caindo a inflação, caem os juros", disse Alckmin.