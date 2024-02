Ainda dá tempo: último dia do Mega Auto Feirão de Carnaval no Hangar

Ainda dá tempo de aproveitar as vantagens oferecidas no Mega Auto Feirão de Carnaval. Até às 21h deste domingo (4), no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, 24 lojistas de novos e seminovos oferecem diversas condições especiais para quem deseja comprar um carro ou uma moto, entre elas, taxa de financiamento abaixo da praticada no mercado e carência no pagamento da primeira parcela. O acesso ao Hangar é livre, a partir das 9h.

Mauro Cleber, organizador do Mega Auto Feirão, conta que, desde que foi aberto, na quarta-feira (31), o evento tem tido uma boa procura e que o cliente sempre tem à disposição variedade. Cerca de 300 carros foram disponibilizados para o Feirão. “As lojas estão diariamente repondo os veículos. Então, aqui, o cliente sempre vai encontrar diversas opções, com a vantagem de poder comparar na mesma hora, condições e preços”, afirma.

VEJA MAIS

Além de ter à disposição um pátio abastecido de automóveis das mais variadas marcas, modelos e anos, o Feirão conta com cartório, equipes de gerentes da Bradesco Financiamentos e até mesmo uma empresa especializada em vistoria veicular, tudo para garantir que o cliente já saia do Hangar com seu carro novo. A expectativa da organização é de vender mais de 200 veículos e gerar cerca de R$ 13 milhões em negócios, impulsionando o mercado de seminovos.

Outra vantagem do Feirão são as condições especiais. Além das taxas exclusivas, os financiamentos chegam até a 60 meses para carros e 48 para motos. A carência para pagamento da primeira parcela é outro diferencial. Para carros, a partir da análise do cadastro do cliente, a primeira parcela pode ser paga em até 90 dias. Já para motos, o prazo é de 45 dias. Alguns lojistas também oferecem vantagens, como tanque cheio e um ano de garantia.

Sonho realizado

Kleber Santos e Aldeci Gomes se deslocaram do município de Vigia de Nazaré até Belém para realizar o sonho do carro. Na sexta-feira (2), eles contaram que vieram à capital após verem a divulgação do Feirão na TV Liberal. O casal, que trabalha com venda de açaí, juntou por um ano o dinheiro da entrada e saiu do Hangar com o sonho realizado. “Eles chegaram aqui com dinheiro em espécie, fruto do trabalho deles”, conta Monnike Guedes, consultora que os atendeu.

Kleber e Aldeci recebendo a chave da consultora de vendas Monnike Guedes. Casal realiza o sonho de ter um carro. (Divulgação)

Ela conta que abordou o casal no Feirão enquanto eles procuravam por opções de veículos. “Nós conversamos e nos conectamos com a história deles, que é muito legal. A partir disso, fomos em busca do melhor carro”, recorda Monnike, acrescentando que o casal escolheu um Sandero, da marca Renault, pensando nos três filhos. “O Kleber ainda está tirando a habilitação dele. Um dos nossos colaboradores foi com eles para Vigia, para deixar o carro”.

Variedade mobiliza público diverso

A variedade de carros ofertados no Feirão tem mobilizado um público diverso. Segundo Mauro Cleber, o evento busca agradar todos os perfis de clientes, desde os mais exigentes, com carros considerados topos de linha, até aqueles que pretendem utilizar os veículos como forma de trabalho, através de aplicativos, por exemplo. “Seja para trocar por um mais novo ou mesmo comprar seu primeiro carro, básico ou avançado, as lojas estão preparadas”, garante Mauro.

No caso da troca, também há a possibilidade de utilização do carro atual como entrada no novo. “Normalmente as pessoas querem trocar de ano, ou até mesmo subir de categoria, de forma que caiba no bolso. Nesses casos, é feita uma avaliação do carro que o cliente já tem e esse valor é usado como entrada. Isto para além das outras condições, então realmente acaba sendo bem vantajoso. Mas, claro, essas ofertas são válidas apenas durante o Feirão”, reforça Mauro.

Esta edição, que se encerra às 21h deste domingo, é a sexta do Mega Auto Feirão, consolidando o evento como um dos maiores do setor na região Norte. Quem deixar de aproveitar as ofertas desta edição, terá outras chances ao longo do ano. Em uma delas, ofertas novas são disponibilizadas, dentro da realidade do mercado dos seminovos. Para o primeiro semestre, os organizadores planejam mais duas edições, uma em abril e outra em junho.