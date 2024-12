AGU cobra Google após erros nas informações da cotação do dólar

A Advocacia Geral da União (AGU) notificou a multinacional Google por meio de um ofício enviado nesta quinta-feira (26/12), devido a erros na divulgação do valor da cotação do dólar. Na última quarta (25), feriado de Natal, a plataforma apresentou o dólar a R$ 6,38, em vez do valor de R$ 6,15 registrado no mercado. No ofício, a AGU pede certos cuidados para que as informações repassadas sejam mais transparentes.

A entidade apurou junto ao Banco Central (BC) a cotação da moeda americana no mesmo dia em que tudo ocorreu. Entre as preocupações da entidade, está o efeito da desinformação no mercado financeiro, já que o tema rapidamente tomou conta das redes sociais após o informe na plataforma.

“A desordem informacional pode gerar impactos negativos na cotação referente à moeda, interferir na percepção do mercado ou de pequenos investidores e ainda comprometer a eficácia da política pública federal de estabilização cambial”, destacou a AGU.

A multinacional não se posicionou sobre o caso, mas apontou que os dados de câmbio exibidos são de responsabilidade da empresa Morningstar, que reconheceu o erro. Das exigências que a AGU reitera a plataforma, se destaca a oferta de mecanismos que apontam a origem da informação, medidas de prevenção a desinformação e transparência com os usuários.