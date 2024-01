Aeroportos do Estado registram redução de pousos e decolagens no último ano

Quatro dos principais aeroportos do Estado apresentaram queda no número de pousos e decolagens realizadas em 2023 no comparativo com o ano anterior. De acordo com o levantamento feito pela Aena, operadora portuária responsável pelas instalações de Santarém, Marabá, Parauapebas/Carajás e Altamira, a redução chegou a quase 30% em alguns municípios.

As maiores reduções de pousos e decolagens foram registradas nos aeroportos de Carajás (- 28,2%), seguido de Altamira (-21,9%), Santarém (-16,5%) e Marabá (-1,1%). Em relação a movimentação de passageiros, os dados da operadora mostram que Marabá e Carajás tiveram alta de 9,4% e 12%, respectivamente. Por outro lado, Santarém registrou um recuo de 16,5%, em comparação com 2022. Altamira se manteve estável, apesar da ligeira queda de 0,5%.

O secretário de turismo de Santarém, Alaércio Cardoso, afirma que, conforme o monitoramento feito pelo município, as mudanças do mercado podem ter contribuído para a redução de pousos e decolagens na cidade, além das questões financeiras relacionadas às passagens.

“Esses voos mudaram, todos passaram para a madrugada, que possuem uma aceitação menor pelos passageiros. Dessa forma, diminuiu realmente a procura por conta dessa dificuldade de horário, além do preço nas passagens aéreas aqui para a Região Norte, que não diminuíram na mesma proporção que no Sul ou Sudeste”, destaca o titular da pasta.

Redução de voos não é novidade

Cardoso ressalta que a diminuição dos voos para a região não é um fenômeno recente. “Tínhamos voos diretos de Santarém, diários. Agora a gente tem dois voos por semana para Manaus e os para Belém também diminuíram bastante. Estamos dialogando com outras companhias para que a gente possa aumentar essa quantidade de voos. Só temos três companhias operando em Santarém”, revela.

Na análise de Alaércio Cardoso, a diminuição das ofertas de voo afeta bruscamente, não apenas a economia santarena, como também o desenvolvimento local.

“O modal aéreo não é apenas para o turismo, mas é extremamente importante para toda a região, como para a saúde, educação, infraestrutura, comércio local, tendo em vista que é a forma mais rápida de se locomover dentro da Amazônia. A gente tem enfrentado dificuldades terríveis e o prejuízo é muito grande para toda a economia local do nosso município”, destaca o secretário do turismo de Santarém.

A secretária de turismo de Altamira, Eliana Couto, informou ao Grupo Liberal que vai apurar, junto à operadora portuária e à companhia aérea que faz operações no municípios, quais fatores influenciaram na queda do número de pousos e decolagens na região, mas reforçou a importância de expandir a oferta de voos para a cidade, que tem buscado incentivar o turismo no município.

Belém teve aumento no número de passageiros

Já o Aeroporto Internacional de Belém registrou 2023 mais de 3 milhões e 600 mil passageiros, entre embarques, desembarques e conexões - aumento de quase 9% em relação a 2022. No mesmo período, quase 30 mil aeronaves pousaram ou decolaram do empreendimento - aumento de quase 4% em relação ao ano anterior.