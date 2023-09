Aeroporto de Belém inaugura nova era com administração privada

O Aeroporto Internacional de Belém marcou o início de uma nova era nesta segunda-feira (04), com a transição de sua administração para um consórcio privado que assumirá as operações do espaço pelos próximos 30 anos. No primeiro dia oficial sob a gestão da iniciativa privada, passageiros e outros frequentadores não notaram diferenças substanciais ainda, mas compartilharam perspectivas positivas para o futuro da infraestrutura aeroportuária da região.

Após um complexo processo de licitação em maio, o consórcio privado Novo Norte Aeroportos (NOA), composto pelas empresas Socicam (que já administra 23 aeroportos no Brasil) e Dix Empreendimentos, venceu com o lance de R$ 125 milhões de reais, assumindo a administração dos aeroportos de Macapá (desde maio) e de Belém, com a promessa de melhorar a qualidade dos serviços, a infraestrutura e a experiência dos passageiros.

“A Socicam está entusiasmada em marcar presença no Norte do país, com os equipamentos de Belém (PA) e Macapá (AP). Mais que expansão dos negócios, a vitória no leilão do Bloco Norte II representa a consolidação da competência da empresa na operação qualificada de aeroportos”, afirma Marcelo Bisordi, diretor da Divisão de Aeroportos da Socicam. Segundo Bisordi, serão investidos cerca de R$ 874 milhões em melhorias na infraestrutura e na ampliação da oferta de serviços nos dois empreendimentos.

O dia de inauguração foi marcado por uma tímida movimentação de torcedores da seleção brasileira, na esperança de ver atletas chegando ao saguão. Na entrada do aerporto, um pequeno banner anunciava o primeiro dia da empresa nova. “Chegamos para elevar os níveis de qualidade e eficiência, contribuindo com o desenvolvimento regional e a preservação do meio ambiente”, dizia a mensagem da NOA.

O novo consórcio ainda não especificou quais e onde serão os primeiros investimentos no aeroporto da capital paraense. Para passageiros e trabalhadores do local, a climatização eficiente e uma reforma nos banheiros é o essencial para tornar o espaço mais adequado ao padrão internacional.

“Eu já fui para Curitiba, Rio de Janeiro, Minas. Aqui é tranquilo comparado com estes que falei, mas mesmo assim temos esses serviços que deixam a desejar. Você já foi no banheiro daqui? Se não foi, nem queira!”, diz Maria Ester.

Giovane Aranha e sua filha visitam frequentemente Belém. (Cristino Martins/O Liberal)

Para a manauara Gilvane Santos, é necessário diversificar as opções gastronômicas do aeroporto, investindo em estabelecimentos que ofereçam comida típica paraense.

“Sinto falta, você vem aqui e encontra empresas de outros estados, sempre mais do mesmo. O Pará é conhecido por sua comida também, então muita gente que chega quer experimentar algo e não consegue. Acredito que essa mudança irá atrair um olhar de maior carinho”, diz.

Entenda

O leilão do Bloco Norte II foi o único que teve disputa de propostas durante a sétima rodada de concessão da ANAC. O Consórcio Novo Norte Aeroportos consagrou-se vencedor com o lance de R$ 125 milhões de reais e, segundo Bisordi, serão investidos cerca de R$ 874 milhões em melhorias na infraestrutura e na ampliação da oferta de serviços nos dois empreendimentos.

Um dos principais focos da nova gestão será garantir que os aeroportos, além de atenderem a todos os requisitos técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil, ofereçam o máximo em conforto e comodidade para os passageiros, mas a ampliação da oferta de voos internacionais partindo da capital paraense depende das companhias aéreas.

“Acreditamos que o Norte do Brasil é extremamente atraente e rico em possibilidades de turismo e negócios e queremos garantir que duas das principais portas de entrada da região estejam prontas para receber todos com conforto, segurança e modernidade”, completa Bisordi.