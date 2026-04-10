ACP sedia encontro da Faciapa com mais de 30 associações do interior do Pará

A Associação Comercial do Pará (ACP) sediou, na terça-feira (9), o encontro estadual da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará (Faciapa), reunindo representantes de mais de 30 associações comerciais do interior do estado. O evento teve como objetivo fortalecer o diálogo entre as entidades e ampliar a integração do movimento associativista no Pará.
O presidente da ACP, Isan Anijar, destacou a importância da união entre as associações para impulsionar o desenvolvimento econômico (Divulgação)
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Na abertura, o presidente da ACP, Isan Anijar, reforçou a importância da união das entidades para o desenvolvimento econômico. “Ouvir as demandas de cada município é fundamental para fortalecer o empresariado. Quando trabalhamos juntos, avançamos mais e com mais segurança”, afirmou. Ele destacou que a ACP está à disposição para apoiar projetos e agendas conjuntas com o governo do Estado e prefeituras.
O encontro integrou a programação do Dia Estadual do Associativismo, celebrado em 3 de abril, e contou ainda com a presença de lideranças empresariais homenageadas na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, reforçando o compromisso do setor produtivo com o desenvolvimento regional e a cooperação entre municípios, entidades e poder público.
Entre as entidades homenageadas estiveram:
• FACIAPA, representada por José Leonardo Campos Pinheiro
• CMEC FACIAPA, representado por Denise dos Nascimento Araújo
• Federação das Associações Comerciais do Pará, representada por Yache Mahara Ribeiro dos Santos
• ACIP (Parauapebas), representada por José Iran de Moura
• ACEIM (Marituba), representada por Amanda Borja Borges
• ACESA (Salinópolis), representada por Nélio Lourenço
• ACIC (Capanema), representada por Francisco Batista de Souza
• ACIT (Tucuruí), representada por Laurindo Libério dos Santos
• ACIAPA (Altamira), representada por Edina Regina Campioni Loraschi
• ACES (Santarém), representada por Alexandre Chaves Augusto de Lima Chaves
• ACIM (Marabá), representada por Nilva Nogueira Fernandes
• CMEC Parauapebas, representado por Ana Lúcia Barth
• ACIAPT (Tucumã), representada por Jadiel Schmidt Menezes
• ACIC (Castanhal), representada por Renato Roldem Furtado Freire
• CMEC Castanhal, representado por Hylsen Lins
• ACIAP (Capitão Poço), representada por Atanázio Souza da Silva
• ACIACA (Canaã dos Carajás), representada por Luiz Antônio Coelho Júnior
• ACIA (Anapu), representada por Maria Antônia Silva Bahia
• ASEII (Itaituba), representada por Edson Filho