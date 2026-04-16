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Economia

ACP lança ‘Café com o Presidente’ para estreitar ações estratégicas com associados

Associação Comercial do Pará (ACP) quer aprimorar alinhamentos entre os diversos colegiados da entidade

Valéria Nascimento
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Associados da Associação Comercial do Pará em encontro com o presidente da entidade, Isan Anijar (Foto: Divulgação / ACP)

Um diálogo direto com a presidência e a apresentação da nova diretoria. Esses foram os principais objetivos do ‘Café com o Presidente’, nesta semana, em Belém. A iniciativa oficializa o início da gestão do presidente, Isan Anijar; e nasce para aproximar o associado diretamente à diretoria da casa.

Na primeira edição, esta semana, dez associados participaram do encontro, que além da presença de Anijar, contou também com os vice-presidentes da ACP, Ovídio Gasparetto e Jaime Soares. 

image ACP afirma que encontros entre associados e a presidência da casa vão ser regulares para dinamizar a colaboração interna (Foto: Divulgação / ACP)

Durante o evento, os associados tiveram a oportunidade de apresentar um cenário do ramo em que atuam, incluindo oportunidades e dificuldades específicas dos segmentos econômicos.

"É um momento também em que o presidente está apresentando não só a nova diretoria, mas um alinhamento para essa nova gestão. Então é um projeto que começa hoje, mas vai ocorrer semanalmente aqui na ACP, com esse caráter mais intimista, receber 10, 12 empresários, em conversas diretas com o presidente e vai funcionar também como um termômetro, para que a gente possa saber mais sobre a evolução de cada setor”, divulgou a Associação Comercial do Pará.

image Projeto 'Café com o Presidente' quer aprimorar a capacidade da ACP de responder às demandas do mercado e antecipar tendências (Foto: Divulgação / ACP)

Participaram, esta semana, representantes da Rede Mais Saúde, Grupo Sá Ribeiro, Grupo Inviolável - Porter, Portal Pará Negócios, Cervejaria Cerpa, Cheirin Bão, Clinica UroNeuro, Nelson Wilians Advogados, Hotel Fazenda Acassu e Business Eventos.

De acordo com a ACP, "a nova abordagem de gestão reflete o compromisso do presidente Isan Anijar para a união e a integração do setor produtivo, buscando uma maior proximidade com seus membros e uma atuação mais dinâmica".

Além de fomentar a colaboração interna, "o projeto quer aprimorar a capacidade da ACP de responder às demandas do mercado, antecipar tendências e atuar de forma mais incisiva na defesa dos interesses de seus associados”, informou a ACP.

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