ACP empossa nova diretoria e destaca papel estratégico do empresariado no Pará

A Associação Comercial do Pará (ACP) empossou, na noite desta segunda-feira (6), sua nova diretoria para o biênio 2026-2028, em cerimônia realizada no Salão Nobre da entidade, em Belém. O empresário Isan Anijar assumiu a presidência do conselho diretor em um evento que reuniu autoridades políticas, representantes do setor produtivo e membros de instituições públicas e privadas, marcando mais um capítulo na trajetória de 207 anos da instituição.

A solenidade foi aberta pela presidente da Assembleia Geral, Elizabete Grunvald, responsável pela leitura do termo de posse e pela oficialização dos novos dirigentes. Em seu discurso de despedida da presidência da ACP, ela destacou o papel histórico da entidade e destacou o compromisso contínuo com o desenvolvimento do estado.

“Uma instituição que ocupa espaços, influencia decisões e defende, com clareza, os interesses legítimos do setor produtivo. Hoje eu deixo a presidência, mas não deixo a ACP. Saio com serenidade, mas permaneço comprometida e vigilante nas nossas causas, que são muito maiores do que qualquer gestão”, afirmou.

Em tom emocionado, Grunvald também fez agradecimentos à família e relembrou os desafios enfrentados durante sua gestão. “Sobretudo, agradeço por terem compreendido a importância desse lugar na minha trajetória. As ausências foram muitas, mas necessárias para cumprir esse propósito coletivo”, disse.

Ao assumir o cargo, Isan Anijar enfatizou a responsabilidade de liderar uma das instituições empresariais mais antigas do país e destacou a importância da união entre os setores público e privado. “Assumo esta presidência com humildade, responsabilidade e determinação, com a consciência do peso da história que representamos e com a convicção de que temos um papel essencial na construção do futuro”, declarou.

O novo presidente também destacou o compromisso da ACP com o desenvolvimento econômico do Pará e com o fortalecimento do ambiente de negócios. “Esta casa sempre esteve presente quando o Pará precisou avançar e continuará estando. Estaremos de mãos dadas com o Governo do Estado e com a Prefeitura de Belém para trabalhar pautas que impulsionem o empreendedorismo e o crescimento sustentável”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença da governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma, que encerrou o evento destacando a relevância do empreendedorismo para o desenvolvimento social e econômico.

“Empreender é um ato de coragem. Sei que muitos aqui compartilham essa experiência. É essa coragem que move o nosso estado e que nos permite avançar, mesmo diante dos desafios”, disse.

A governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma, participou da cerimônia (Foto: Claudio Pinheiro)

A governadora também ressaltou a importância da união entre diferentes setores. “A nossa união em torno de um propósito comum nos permitiu construir o que temos hoje. E juntos, faremos ainda mais. O Pará é hoje um estado mais forte, com crescimento acima da média nacional e avanços significativos no investimento público”, pontuou.

Antes da cerimônia, a presidente do Conselho da Mulher Empresária, Poliana Bentes, destacou o papel do empreendedorismo feminino dentro da ACP e a importância da renovação.

“Esse é um momento muito importante, principalmente porque o empreendedorismo feminino no Brasil vem crescendo. Estamos assumindo um conselho que vai completar 31 anos dentro de uma instituição de 207 anos, e isso nos permite fortalecer ainda mais a participação das mulheres nos espaços de decisão”, afirmou.

Ela também chamou atenção para o impacto econômico das mulheres empreendedoras no estado. “Se olharmos para Belém, são mais de 26 mil empresárias. Precisamos promover um ambiente de negócios que permita a essas mulheres desenvolverem suas atividades, gerando emprego e renda. Quando uma mulher empreende, todo o ecossistema ao redor dela cresce”, destacou.

Além da presidência, também foram empossados dirigentes de conselhos estratégicos da entidade, como o Conselho de Jovens Empresários, o Conselho da Mulher Empresária, as Câmaras Setoriais, a Universidade Corporativa e a Câmara de Arbitragem e Mediação.