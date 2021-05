Dois abatedouros clandestinos são interditados em ação conjunta do Estado

Na madrugada desta quinta-feira (20), dois abatedouros bovinos que atuavam clandestinamente em São Domingos do Capim, no nordeste paraense, foram interditados. A ação da Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), cumpriu um mandado judicial e contou com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) e do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Durante a ação, chamada de Operação Minotauro, próximo a um estabelecimento que foi interditado, foi apreendida uma carga de 12 quartos de carne bovina que estava sendo transportada ilegalmente em um veículo sem refrigeração, o que tira do produto as condições necessárias para que ele seja consumido. Duas testemunhas foram ouvidas e o acusado foi encaminhado para a Delegacia de São Domingos do Capim.

A carga apreendida foi encaminhada para uma graxaria registrada na Adepará no município Castanhal, onde será destruída. A graxaria é um estabelecimento que realiza atividade de coleta e reciclagem dos restos de animais gerados pelos abatedouros, açougues e frigoríficos de animais como bois e aves.