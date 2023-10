2º dia de Supernorte começa agitado

O segundo dia da 24ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte, a Supernorte 2023, realizada no Hangar Centro de Convenções, em Belém, trouxe uma série de destaques que continuam a impressionar os participantes e visitantes do evento. Com um total de 80 expositores e mais de 250 marcas representadas, o evento é o principal do setor supermercadista na região.

Uma das atrações mais aguardadas do dia foram as palestras proferidas por três nomes de destaque no cenário empresarial e supermercadista. Os anfietatros do centro estiveram lotados. Renato Cortez, especialista em inovação e tecnologia no varejo, compartilhou insights valiosos sobre como traçar estratégias e atitudes para atingir metas no trabalho e na vida. Carlos Chaer, renomado coaching, apresentou estratégias eficazes para aprimorar a eficiência comunicacional no setor. Por fim, Paulo Crapina, referência para supermercados, discutiu as táticas mais eficazes da tecnologia código 2D, controle de validade e de perda de produto.

"O importante é você manter sempre o espírito de querer aprender, todo dia. Isso o mantém jovem, querendo sempre buscar o melhor, o algo a mais. E é isso que marca o homem que consegue sucesso na sua área, inclusive nas vendas. Estar atento a tudo, desde o seu atendimento até o produto que você oferece, tudo isso faz a diferença para o sucesso de seu negócio”, diz Cortez.

Os visitantes da Supernorte 2023 também tiveram a oportunidade de explorar as dezenas de stands de vendas, onde puderam conhecer as últimas inovações em produtos, serviços e tecnologias para de todo tipo de produto para o varejo. Desde soluções de automação de processos até produtos alimentícios de alta qualidade, os stands ofereceram uma ampla gama de opções para os participantes.

Além das palestras e dos stands de vendas, a Supernorte 2023 proporcionou um ambiente propício para o networking e a criação de oportunidades de negócios. Profissionais do setor tiveram a chance de se conectar, compartilhar experiências e estabelecer parcerias estratégicas que podem impulsionar o crescimento de suas empresas.

Para aqueles que desejavam aprofundar seus conhecimentos, o evento ofereceu cursos específicos da área supermercadista. Esses cursos forneceram treinamento prático e conhecimento especializado para os profissionais que buscam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

"A Supernorte 2023 continua a surpreender e inspirar os participantes, destacando-se como um evento essencial para o setor supermercadista e de varejo. À medida que o evento entra em seu terceiro e último dia, as expectativas permanecem altas para mais insights, oportunidades de negócios e inovações que continuarão a moldar o futuro do varejo na região Norte", disse Jorge Portugal, presidente da Associação de Supermercados do Pará (Aspas).