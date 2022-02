É possível perder calorias dormindo; Veja quantas e como funciona

Dormir é um fator fisiológico importante capaz de regenerar o organismo, restaurar a energia e melhorar o metabolismo cerebral, sem contar com o reparo dos tecidos e da memória. Para além desses, um grupo de pesquisadores do Centro de Pesquisa do Sono, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos (EUA), conseguiram calcular o gasto médio - por dia - dormido. São cerca de 300 calorias. Para os cientistas, estender o sono é chave desse mapeamento. Esses dados foram publicados na revista JAMA Internal Medicine, na última segunda-feira (7).

Como foi realizada a pesquisa de perda calórica dormindo?

O estudo foi feito com jovens adultos com excesso de peso. Os pacientes foram submetidos a exames de urina, aconselhamentos e uma triagem sobre as atividades diárias. Nunhum possuia histórico de insônia. Os pacientes ampliaram a quantidade de horas dormidas, de 6 para 8,5 horas de sono. Os resultados foram promissores e em alguns voluntários, o gasto calórico chegou a 500, em uma única noite.

O projeto é visionário e impacta diretamente no futuro. Voltando à matemática, se um indivíduo conseguir diminuir 270 calorias, ao dia, serão 26 quilos ao longo de três anos e da melhor forma, deitado.



Como funciona a perda de peso durante o sono?

Já é de entendimento de estudiosos que a falta de sono é capaz de impactar dois hormônios. A grelina, que estimula a fome, a leptina, indica quando estamos satisfeitos.

Outro ponto observado é que o sono ruim afeta diretamente às nossas escolhas alimentares. Isso porque o cérebro nos induz ‘recompensas’. Quase sempre comida é o gatilho, com excesso de carboidratos.

Por fim, há uma resistência à insulina, que aumenta com a privação do sono e leva ao ganho de peso.

O que facilitou para aumentar as horas de sono?

Os pesquisadores recomendaram evitar dispositivos eletrônicos 45 minutos antes de ir deitar. De preferência os que emitem luz azul, como smartphones, laptops e televisores. O motivo é que essa iluminação libera melatonina, principal hormônio que controla o sono. Além dessas, os estudiosos elencaram algumas atividades ou rotinas que podem melhorar a qualidade do sono. São elas: