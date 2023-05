Dia das Mães: veja dicas de onde levar a mãe para tomar café ou almoçar em Belém

O Dia das Mães está chegando e muitos filhos já estão com os presentes comprados para dar às mamães no próximo domingo (14). Para quem ainda está indeciso ou não teve como comprar algo, que tal surpreender com uma saída para um local especial? Você pode aproveitar e levá-la para conhecer um restaurante com menu especial, programação musical e descontos exclusivos para comemorar e agradar a responsável por dar amor e carinho desde os seus primeiros passos.

Porto Ver-o-Rio

O restaurante Porto Ver-o-Rio, localizado na avenida Marechal Hermes nº 759, contará com horário e descontos durante o dia 14. Além disso, os interessados não precisam reservar mesa no local, a entrada será organizada por ordem de chegada.

7h às 11h: café da manhã especial; buffet - R$ 49,90 por pessoa; sucos e bebidas à parte;

A partir das 11h: almoço; buffet - R$ 16,00 (100g).

Dom Gastro Bar

Para o almoço do dia 14, o estabelecimento preparou uma programação especial, que começa a partir das 11h, funcionando com reservas de mesas. A música fica por conta de grandes nomes do samba como Marisa Black, Meio Dia da Imperatriz, João Lopes, Tonny Melodia, Jander Brasil e os pau de cana. O Dom Gastro fica localizado na Travessa 03 de maio, 1736.

Manga Jambú

No domingo, o Manga Jambú, localizado Almirante Wandenkolk, 373, abrirá às 11h, disponibilizando almoço e jantar especiais para as mães, e os clientes não precisam fazer reservas. Na programação musical, o restaurante terá a presença da banda "Good Times", que se apresentará das 13h às 15h.

Famiglia D’Italia

O restaurante italiano fica no 4º piso do Boulevard Shopping, na avenida Visconde de Souza Franco. Os chefs prepararam um menu especial para que os filhos aproveitem a data saboreando um dos pratos da casa ao lado das mães. Veja:

Crostini de salmão - R$ 39;

Frutos do mar grelhados com risoto verde - R$ 99;

Filé mignon com risoto de abóbora e creme de gorgonzola - R$ 98;

Mousse de gengibre e chocolate branco, com calda de gengibre e crumble - R$ 42.

BeijuXica

No período da manhã, a partir das 8h30, o restaurante terá no cardápio opções para o café da manhã de domingo, que poderão ser escolhidas ao lado da mamãe ao som do cantor Kim Freitas e da banda Jazz e Cia. Para o almoço, o menu será fechado no preço de R$ 100, trazendo opções de entrada, prato principal e sobremesa, com a programação musical por conta da cantora Alba Mariah. Para os dois horários há a necessidade de reservas de mesas.

Casa Delas

O restaurante localizado na Travessa Manuel Evaristo 865 preparou combos e sorteios de brindes para os clientes do almoço de dia das mães. Os combos servem duas pessoas e quem comprar participará do sorteio de brindes ao longo do dia. Confira:

Creme de camarão acompanhado de arroz branco, 1 água, 1 refrigerante em lata e 1 sobremesa escolhida pelo cliente - R$ 180;

Filé alto com arroz a piamontese, acompanhado de fritas e farofa de ovo com queijo gratinado, 1 água, 1 refrigerante em lata e 1 sobremesa escolhida pelo cliente - R$ 180.

Adega das Onze

Localizada na rua Padre Champagnat, 302, a adega preparou 01 entrada compartilhada e 01 prato principal por apenas R$ 90, seleção especial dos vinhos Ventisquero, Queulat, Gran Reserva e Carmenere por R$ 125. Além das opções para adultos, o estabelecimento também preparou um cardápio especial para crianças menores de oito anos.

Roxy Bar

Para o dia especial, a família pode escolher o Roxy Bar para desfrutar um momento único ao lado da mãe. O restaurante possui dois endereços: avenida Senador Lemos, 231; shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário. Confira as opções para o domingo:

Entradas:

CatFood

Chicken Food

Camarão de Sica

Saladas:

Caroline Ribeiro

Cameron Diaz

Sobremesas:

Pudim

Brownie

Filés:

Filé Saddam com Batata Palha

Filé Charlton Heston

Greta Garbo com Batata Palha

Marlon Brando

Fred Astaire

Alan Delon

George W. Bush

Camarão:

Francis Coppola

Edson Celulari

Peixes:

Suzana Vieira

Dira Paes

Nilson Chaves

Salmão:

Maria Fernanda

Robin Wright

Salmão Ivete Sangalo

Frango:

Frango Sophia Loren com Batata Palha

Sucos:

Uva

Laranja

Morango

Acerola

Abacaxi

(Juliana Maia, estagiária, sob a orientação de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)