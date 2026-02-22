Família busca paraense desaparecida desde janeiro em São Paulo
Mirna Fernandes Donato de Mattos, de 42 anos, não é vista desde 1º de janeiro; última informação aponta região de Guarulhos
A família de Mirna Fernandes Donato de Mattos, de 42 anos, está em busca de informações sobre o paradeiro dela desde o dia 1º de janeiro de 2026. Natural do Pará, Mirna mora em São Paulo e desapareceu na capital paulista. O caso foi registrado por meio de boletim de ocorrência junto ao Ministério Público de São Paulo.
Segundo relatos dos familiares, a última informação recebida indica que ela teria sido vista na região de Guarulhos, mas não há confirmação do ponto exato. Após o registro oficial, parentes iniciaram a divulgação de fotos e dados nas redes sociais para ampliar as buscas.
De acordo com a família, Mirna tem 1,70m de altura, pele branca, olhos castanho-escuros e cabelo ondulado. Ela possui tatuagens que podem auxiliar na identificação: a letra “L” na nuca, uma frase na coxa e a letra “G” no tornozelo.
Ajude a localizar Mirna Fernandes
Quem tiver qualquer informação que possa contribuir para a localização de Mirna Fernandes Donato de Mattos pode entrar em contato pelos seguintes canais:
- E-mail: desaparecidos@mpsp.mp.br
- Telefone: (11) 3119-7183
A família reforça o pedido de compartilhamento das informações.
