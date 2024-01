Desaparecidos: família procura por Ocivaldo Padilha Tavares

A família de Ocivaldo Padilha Tavares, de prováveis 55 anos, procura por ele há mais de 18 anos. Segundo a família, que mora no distrito de Icoaraci, em Belém, o homem desapareceu por conta própria após desavenças familiares e nunca mais retornou.

Os familiares de Ocivaldo receberam a informação de uma vizinha que supostamente viu o homem, conhecido como Valdo, há cinco anos na vila Macarrão, em Tailândia, no nordeste do Pará. Outra informação que a família recebeu foi de que Ocivaldo teria sido assassinado, mas não se sabe a veracidade da mesma.

Oziane Padilha Tavares, familiar de Ocivaldo, disse que não possui nenhuma fotografia do parente que ajude na divulgação. A única pessoa que possuia uma imagem revelada era a mãe dele, que sempre levava a foto para a igreja. Porém, com seu falecimento, a imagem e outros documentos de Ocivaldo foram perdidos.

Ajude a localizar Ocivaldo Padilha Tavares

Se você sabe ou tem informações sobre o paradeiro de Ocivaldo, entre em contato com a família pelo número (91) 98117-0470 - Oziane, ou pelos canais de comunicação do Grupo Liberal (Instagram, Facebook ou pelo Whatsapp). Qualquer outra informação também pode ser repassada à Polícia Civil, pelo número 181.

É valido destacar que as autoridades policiais devem agir com seus meios com prontidão. Nos casos de pessoas vulneráveis, como crianças e adolescentes, a Lei nº 11.259, determina que a investigação policial seja imediata.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)