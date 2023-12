Desaparecidos: Como identificar um desaparecimento natural e o que fazer nessa situação? Confira

O sumiço de uma pessoa é uma situação desafiadora por, na maioria das vezes, os agentes responsáveis, familiares e amigos trabalharem com poucas e fundamentais informações que se tem. O desaparecimento natural, por exemplo, é um caso em que uma pessoa some e não dá um aviso prévio para seus próximos, que não sabem sobre sua vontade própria de se mudar para outro local e acabam suspeitando que a pessoa foi sequestrada, por exemplo.

O desaparecimento voluntário apresenta algumas características, como: a pessoa se afasta por vontade própria, sem avisar ninguém. Alguns dos motivos são, por exemplo, conflitos familiares e planos de vidas diferentes. O sumiço, em alguns casos, pode ser efeito da exaustão mental em busca de compreensão e aceitação.

O que fazer no caso de desaparecimento de alguém?

Após o desaparecimento repentino de uma pessoa, é fundamental fazer o registro de Boletim de Ocorrência em uma delegacia física mais próxima, para o caso entrar no banco de dados e ter uma maior cobertura de divulgação. Em caso de jovens e adolescentes desaparecidos, estes são regidos pela Lei Nº 11.259, de 30 de dezembro de 2005, a chamada “Lei de Busca Imediata”, que determina a investigação imediata destes em caso de sumiço. Sendo assim, as autoridades devem prezar pelos casos de desaparecimento, tratando com seriedade, responsabilidade e organização, ainda mais quando há a possibilidade de ser de natureza forçada.

