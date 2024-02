Desaparecidos: Família procura por Irenilde da Silva Lago Costa

Irenilde da Silva Lago Costa, de 52 anos, está desaparecida há três anos. Natural do município de Bacabal, no Maranhão, Irinilde tem um casal de filhos: Dayane Lago Costa e Wanderson Lago. Segundo Dayane, a mãe faz uso de medicações controladas e fugiu de madrugada de casa no bairro Conquista, em Breu Branco, no sudeste do Pará, no dia 14 de dezembro de 2022.

Um boletim de ocorrência foi registrado no dia seguinte ao desaparecimento. A filha de Irenilde conta que recebeu vários trotes de desconhecidos, que pediam dinheiro em troca de "ajuda" ou informações sobre a mãe. "A gente não sabe nem em quem confiar", diz Dayane.

Características de Irenilde

Irinilde tem a pele branca, 1,58m de altura, olhos castanhos e possíveis atuais cabelos brancos, pois ele sempre era retocado de castanho.

Contatos

Se você sabe ou tem informações sobre o paradeiro de Irenilde, entre em contato com os números (94) 99141-5617 - Dayane, (94) 99110-4032, ou pelos canais de comunicação do Grupo Liberal (Instagram, Facebook ou pelo Whatsapp). Qualquer outra informação também pode ser repassada à Polícia Civil, pelo número 181.

É valido destacar que as autoridades policiais devem agir com seus meios com prontidão. Nos casos de pessoas vulneráveis, como crianças e adolescentes, a Lei nº 11.259, determina que a investigação policial seja imediata.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)