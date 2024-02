Desaparecidos: família procura por Adriana Teodoro da Silva, em Belém

A família de Adriana Teodoro da Silva, que tem entre 40 e 47 anos, procura por ela. Segundo Maila Lameira, 30, companheira de Renan Silva Albuquerque, 32, filho da desaparecida, os parentes de Adriana perderam contato com ela há 32 anos, quando a mulher se separou do marido, chamado Lucivaldo Silva.

Quando mais novos, os pais de Renan moravam no bairro do Bengui, em Belém. Lucivaldo havia terminado o relacionamento com Adriana após descobrir traição por parte dela. Devido isso, o homem levou consigo o filho. Desde então, os familiares não sabem do paradeiro de Adriana. Maila disse ainda que não possui nenhuma fotografia da desaparecida que ajude na divulgação.

Ajude a localizar Adriana Teodoro da Silva

Se você sabe ou tem informações sobre o paradeiro de Adriana, entre em contato com a família pelo número (91) 98705-8551 - Renan, ou pelos canais de comunicação do Grupo Liberal (Instagram, Facebook ou pelo Whatsapp). Qualquer outra informação também pode ser repassada à Polícia Civil, pelo número 181.

É valido destacar que as autoridades policiais devem agir com seus meios com prontidão. Nos casos de pessoas vulneráveis, como crianças e adolescentes, a Lei nº 11.259, determina que a investigação policial seja imediata.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)