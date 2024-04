Desaparecido: família procura pro Valcir Silva no Pará

Valcir da Silva, de 38 anos, está desaparecido há três meses quando saiu de Belém, no Pará, para o município de Dom Eliseu, no nordeste do estado, segundo a família. A ex-mulher do desaparecido Antônia do Ó da Conceição, de 54 anos, que tem um filho de 10 anos com Valcir, diz que a criança sente muito a falta do pai. Desde quando viajou para o interior do Pará, o desaparecido, que trabalha com serviços braçais, nunca mais deu informações sobre a localização para a família.

Ajude a localizar Valcir

Se você sabe ou tem informações sobre o paradeiro de Valcir, entre em contato com a família pelo número (91) 98120-1208 - Antônia, ou pelos canais de comunicação do Grupo Liberal (Instagram, Facebook ou pelo Whatsapp). Qualquer outra informação também pode ser repassada à Polícia, pelo número 190.

É valido destacar que as autoridades policiais devem agir com seus meios com prontidão. Nos casos de pessoas vulneráveis, como crianças e adolescentes, a Lei nº 11.259, determina que a investigação policial seja imediata.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web OLiberal.com, Rayanne Bulhões)