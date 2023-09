Desaparecido em Belém: Marivaldo Bahia dos Santos está desaparecido desde a última segunda-feira, 11

Marivaldo Bahia dos Santos, 41, está desaparecido desde a última segunda-feira, 11, após visitar uma lanchonete próxima à Ceasa (Central de Abastecimento do Pará), no bairro do Curió-Utinga, em Belém.

Natural da Bahia, o caminhoneiro havia feito uma descarga de frutas na Ceasa com o parceiro de trabalho antes de sumir. “Ele veio com um amigo dele descarregar frutas na Ceasa. Depois foi na minha lanchonete tomar uma dose de cachaça”, relatou Emily, dona do último local que Marivaldo visitou.

Nas gravações da câmera de segurança da lanchonete, o homem aparece em um terreno de obras, assustado com algo. Depois disso, Marivaldo não foi mais visto. Segundo Emily, o parceiro de Marivaldo pediu sua ajuda para divulgar o desaparecimento nas redes sociais.

Maria Gabriela, sobrinha de Marivaldo, disse que a família não recebeu mais informações. “Ele nunca mais entrou em contato com nós, afinal, ele nem tem celular”.

Características de Marivaldo Bahia dos Santos

Marivaldo tem 41 anos, cabelos e olhos castanhos escuros e foi visto pela última vez usando calça jeans e uma camisa de tom escuro.

Se você sabe ou tem informações sobre o paradeiro de Marivaldo Bahia entre em contato com o número (91) 8386-7672- Emily ou (74) 8144-5392- Maria Gabriela (Sobrinha). Qualquer outra informação também pode ser repassada para o número da Polícia Civil- 180 ou para o Você Repórter, canal de denúncias do grupo OLiberal.

