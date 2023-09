Antônio José Baía Ferreira está desaparecido desde 1º de setembro em Outeiro

Antônio José Baía Ferreira, de 52 anos, está desaparecido desde 1º de setembro (sexta-feira) no distrito de Outeiro, em Belém, quando saiu de moto de sua casa a noite e não retornou até o momento. "Brás", como é apelidado, é técnico de enfermagem e estava de folga do trabalho no sábado (2). No domingo (3) ele não compareceu ao emprego na Unimed, o que levantou suspeitas dos colegas, uma vez que, em quase 25 anos de serviço prestado, ele não tinha faltas não justificadas.

Na segunda-feira (4) ele também não compareceu à unidade hospitalar onde trabalha, o que fez com que colegas de trabalho entrassem em contato pessoalmente com a mãe dele, que mora no bairro do Guamá. O telefone celular de Antônio também está sem sinal.

O irmão de "Brás", Marco Antônio Baía Ferreira, bancário de 48 anos, disse que a família está "aflita e angustiada" com o sumiço do técnico de enfermagem. Marco relata ainda que, além da aflição com o desaparecimento, os familiares têm uma preocupação adicional com os pais de Antônio devido a idade avançada deles. A mãe tem 86 anos e o pai 89.

A família registrou um boletim de ocorrência no dia 4 deste mês, relatando o desaparecimento de Antônio. Marco disse também que alguns agentes da delegacia policial se mostraram prestativos, mas outros com pouca prontidão, sem integração entre as equipes responsáveis.

"Até percebemos diligências, vontade individual da equipe, porém a equipe é pequena, não percebemos integração com os setores de inteligência e disponibilização do aparato da polícia (cães, barcos, buscas em matas....)", disse o bancário.

Ainda segundo o irmão de Antônio, as autoridades estão apurando o caso, mas a procedência da investigação se torna difícil por não se ter mais nenhuma prova concreta do desaparecido.

Agoniada com o sumiço de Antônio, a família ainda recebeu ligações de pessoas pedindo dinheiro em troca de qualquer informação. Segundo Marco, "tratava-se de bandidos aproveitadores", pois eles claramente não possuem informações verdadeiras que auxiliem nas buscas. A polícia foi notificada sobre esses casos de trotes.

Antônio tem dois filhos: Kaue, de 21 anos, e Haidee, de 23 anos. O caçula, que é "tiktoker", tem 3 milhões de seguidores em suas redes sociais e está divulgando o caso do pai. Ele mora em São Paulo mas veio para Belém no último sábado (9).

"Brás" é tecnico de enfermagem e trabalha na Unimed (Foto/Arquivo pessoal)

Contatos

Se você tem informações verídicas sobre o paradeiro de Antônio entre em contato com a Polícia pelo número 181.

É valido destacar que as autoridades policiais devem agir com seus meios com prontidão. Nos casos de pessoas vulneráveis, como crianças e adolescentes, a Lei Nº 11.259, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005 determina que a investigação policial seja imediata.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)