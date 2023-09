Desaparecido em Belém: Família busca por Edielsom de Avis Lima

A família de Edielsom de Avis Lima, de 53 anos, está à procura dele desde 1995, quando teria saído para procurar por uma oportunidade de emprego e nunca mais retornou. Nascido no povoado de Piri, no município de Capitão Poço, nordeste do Pará, o homem é filho dos aposentados Talita de Avis Lima, de 73 anos, e Francisco Marques de Lima, de 76, e tem um filho, de prenome Elton.

Segundo a família, Edielsom foi visto pela última vez há 28 anos no distrito de Icoaraci, onde supõem que ele possa estar morando. Atualmente, um dos grandes desejos de dona Talita é saber qualquer informação do filho, que desapareceu sem deixar nenhuma pista ou informação.

Como medida de busca, um familiar procurou o nome de Edielsom nas redes sociais e encontrou um perfil no Facebook com o mesmo nome e sobrenome do desaparecido. Ele acredita ser quem a família procura, já que, como afirma, as semelhanças físicas comprovam por si só. "Não tenho um pingo de dúvida que seja a mesma pessoa", disse o parente de Edielsom.

O mesmo familiar informou ter encaminhado a foto extraída da rede social para um tio, irmão de Edielsom, que ficou otimista e curioso com a imagem. Segundo ele, o tio tem total certeza de que se trata de Edielsom.

Contatos

Se você sabe ou tem informações sobre o paradeiro de Edielsom, entre em contato com a família pelo número (91) 98635-2799, pelos os canais de comunicação do Grupo Liberal (Instagram, Facebook ou pelo Whatsapp (91 8565-7449). Qualquer outra informação também pode ser repassada à Polícia Civil, pelo número 190.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)