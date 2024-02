Desaparecido em Belém: Felipe Santa Brígida está desaparecido há quase um mês

Felipe Santa Brígida, de 30 anos, está desaparecido desde do dia 12 de janeiro em Belém após sair de casa, no bairro da Cremação, com um motorista de aplicativo. Natural de Salinópolis, o rapaz é atleta de artes marciais e nunca havia sumido antes.

De acordo com Arquimedes de Farias, pai de Felipe, o boletim de ocorrência já foi registrado na Delegacia de São Brás e a família aguarda informações. “Foi feita a procuração por Felipe nos Hospitais de Pronto Socorro da Tv. 14 de Março e do Bairro do Guamá, mas ele não foi encontrado”, relatou.

Ainda segundo a família do rapaz, Felipe Brígida saiu de casa com uma mochila e foi visto na manhã do dia seguinte, sábado (13), pela vizinha. “Ele não tem passagem pela polícia, nunca usou drogas. Estamos preocupados porque vimos uma conversa dele com uma moça, informando que estava com um grau altíssimo de depressão”, acrescentou Arquimedes.

Características de Felipe Santa Brígida

Felipe Brígida, 30, é branco, possui cabelo liso e olhos castanhos escuros, e mede aproximadamente 1,60 cm. O rapaz foi visto pela última vez no dia 12 /01/2024, saindo de casa, no bairro da Cremação, com um motorista de aplicativo.

O desaparecido vestia calça comprida de cor preta, camisa azul e tênis branco e mochila de cor escura. Se você conhece o paradeiro ou tem informações que possam ajudar na busca por Felipe Brígida, entre em contato pelos números: (91) 98432-7655- Arquimedes de Farias. Qualquer outra informação também pode ser repassada para o número da Polícia Civil- 180 ou para o Você Repórter, canal de denúncias do grupo OLiberal.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)