Whatsapp vai aumentar o número de usuários por grupo; Bolsonaro quer antecipar lançamento

O Whatsapp desenvolveu diversas funcionalidades ao longo do tempo e agora aumentou o número de usuários em um mesmo grupo, ampliando para 512 pessoas. Atualmente, o limite de usuários em um mesmo grupo é de 256 pessoas, mas o aplicativo de mensagens vai aumentar o teto. Entretanto, à medida que já foi implementada em alguns países, não será atualizada no Brasil até o fim das eleições, em outubro.

Além desta novidade, estão sendo desenvolvidas outras funcionalidades, como a possibilidade de um administrador de grupo conseguir apagar mensagens e arquivos de mídia de outros usuários.

Bolsonaro quer aumento do limite antes das eleições

Informações do Palácio do Planalto para a Rede CNN afirmam que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou antecipar o lançamento do recurso no Brasil. Executivos do Whatsapp sinalizaram que pequenos testes poderiam acontecer aqui em algum momento, mas que não informaram uma data.

Especula-se que a medida não foi implementada ainda para evitar o maior número de disseminação de fake news pela rede de mensagens, afetando as eleições deste ano. Até o momento, as informações não foram confirmadas. A empresa afirma que o lançamento não foi realizado para preservar a confiabilidade do funcionamento do novo recurso.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)