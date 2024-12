VÍDEO: Idosa relata 'simpatia' com cheiro do sovaco para se apaixonar

Conquistar romanticamente uma pessoa às vezes pode ser uma tarefa difícil por muitas questões envolvidas. No entanto, para o marido de uma senhorinha, que vem viralizando nas redes sociais, bastou apenas uma simples técnica: o cheiro do sovaco dele.

Em entrevista a um repórter, a idosa relata que o cônjuge esfregou as mãos debaixo dos dois braços e passou no nariz dela. Sem entender nada, a senhorinha disse que em seguida procurou um homem mais velho para perguntar do que se tratava aquela atitude.

Em resposta, o idoso disse que a técnica de passar o cheiro do sovaco no nariz da outra era para a pretendente "ser besta" - no sentido de amar loucamente a outra -, aceitar todas suas demandas e nunca esquecer dela.

VEJA MAIS

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)