Ver fotos e vídeos de animais fofos pode ajudar a controlar a ansiedade; entenda e teste

Agora, gastar horas vendo animais fofinhos tem base científica. Conforme estudo da Universidade de Leeds, no Reino Unido, em parceria com a Western Australia Tourism, visualizar fotos e vídeos de animais por 30 minutos pode ajudar no controle do estresse e da ansiedade.

Apesar deste estudo não ser recente, sabemos que o dia a dia não tem sido fácil. Por isso separamos algumas fotos e um vídeo especial ao final da matéria para você conferir e melhorar o seu dia. Veja:

(Foto: Instagram @gatinhosfofinhosoficial)

(Foto: Instagram @gatos.fofinhos_)

(Foto: Instagram @gatos.fofinhos_)

(Foto: Instagram @gatos.fofinhos_)

(Foto: Instagram @gatos.fofinhos_)

(Foto: Instagram @gatinhosfofinhosoficial)

(Foto: Instagram @gatinhosfofinhosoficial)

(Foto: Instagram @gatinhosfofinhosoficial)

(Foto: Instagram @gatinhosfofinhosoficial)

(Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)