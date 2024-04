Quando cai o feriado de Tiradentes em 2024? Veja o dia da semana

Instaurado no governo provisório de Deodoro da Fonseca, por meio do Decreto nº 155-B, de 14 de janeiro de 1890, o dia 21 de abril é feriado em todo o Brasil devido o Dia de Tiradentes. Por ser uma data fixa, considerando o dia extra do ano bissexto, o feriado de Tiradentes ocorre em um dia semana diferente do ano anterior. Para quem deseja uma folga, saber o dia da semana em que cai o feriado é interessante, ainda mais se houver possibilidade de emendar outros dias.

Quando cai o Tiradentes em 2024?

Em 2024, a data cai no domingo. Sendo assim, o dia neste ano vai ser pouco aproveitada para folgas, uma vez que muitas pessoas já descansam aos domingos.

O feriado pode ser prolongado?

A prolongação do feriado depende de local para local. Se algum município tiver algum feriado na segunda ou terça-feira seguinte, é possível que a prefeitura da cidade estenda o feriado de Tiradentes. Caso não tenha, não existe alguma prerrogativa para a emenda desta prolongação.

Quem foi Tiradentes?

Joaquim José da Silva Xavier, conhecido popularmente por Tiradentes, nasceu em 12 de novembro de 1746 na Capitania de Minas Gerais. Anos mais tarde ele se tornou um militar e dentista amador, um dos nomes mais importantes da Inconfidência Mineira - revolta, de caráter republicano e separatista, organizada pela elite socioeconômica da capitania de Minas Gerais contra o domínio colonial português.

A participação de Tiradentes nessa revolta resultou em sua prisão. Em seguida, no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado e teve seu corpo esquartejado a mando da Coroa portuguesa. Alguns anos mais tarde, ele foi reconhecido como um símbolo de luta pela liberdade, e, desde então, a data da sua morte passou a servir como homenagem a ele.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)