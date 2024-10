Qual é a fase da Lua desta quinta-feira (24/10)? Confira o calendário lunar

Nesta quinta-feira (24), a Lua está em fase minguante, com 57% de visibilidade. É a última fase do ciclo lunar do mês de outubro. Em oito dias o satélite natural da Terra estará na próxima fase, a Lua Nova.

Como funciona o ciclo lunar?

O ciclo lunar é o período de passagem da Lua por suas quatro fases, iniciando na Lua Nova, passando pela Crescente, alcançando seu auge na Cheia e, por fim, a Minguante, até voltar ao seu estágio inicial. Esse ciclo dura em média 29,5 dias e também é conhecido como mês lunar ou mês sinódico.

Como é cada fase da lua?

A Lua tem quatro fases, que apresentam características distintas, conforme a sua ocorrência. São elas:

Lua crescente: também chamada de quarto crescente, tem como característica a vista parcial da Lua do ponto de vista terrestre, como um semicírculo.

também chamada de quarto crescente, tem como característica a vista parcial da Lua do ponto de vista terrestre, como um semicírculo. Lua cheia: ocorre em razão do posicionamento terrestre, entre o Sol e a Lua, que permite ver a Lua totalmente iluminada.

ocorre em razão do posicionamento terrestre, entre o Sol e a Lua, que permite ver a Lua totalmente iluminada. Lua minguante: também chamada de quarto minguante, tem como característica a formação de um semicírculo do lado oposto ao quarto crescente.

também chamada de quarto minguante, tem como característica a formação de um semicírculo do lado oposto ao quarto crescente. Lua nova: é caracterizada pela iluminação da Lua somente do lado oposto ao visível na Terra. Portanto, nessa fase não é possível ver a Lua a olho nu do planeta Terra.

A Lua tem quatro fases, que apresentam características distintas, conforme a sua ocorrência (Imagem: Freepik)

Quais são as próximas fases da lua deste ano?

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no ano de 2024 ainda haverão mais dois ciclos lunares completos. Confira as datas abaixo:

Novembro

Lua Nova: 1º de novembro, às 9h47;

1º de novembro, às 9h47; Lua Crescente: 9 de novembro, às 2h55;

9 de novembro, às 2h55; Lua Cheia: 15 de novembro, às 18h28;

15 de novembro, às 18h28; Lua Minguante: 22 de novembro, às 22h27.

Dezembro

Lua Nova: 1º de dezembro, às 3h21;

1º de dezembro, às 3h21; Lua Crescente: 8 de dezembro, às 12h26;

8 de dezembro, às 12h26; Lua Cheia: 15 de dezembro, às 6h01;

15 de dezembro, às 6h01; Lua Minguante: 22 de dezembro, às 19h18;

22 de dezembro, às 19h18; Lua Nova: 30 de dezembro, às 19h26.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)