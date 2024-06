Qual a origem do Dia dos Namorados? Saiba mais sobre essa data

O Dia dos Namorados é a data mais romântica do calendário brasileiro. Celebrado no dia 12 de junho, o “dia do amor” é cheio de declarações, troca de presentes e programações especiais entre os casais apaixonados. Entretanto, a origem do Dia dos Namorados é longe de ser apenas para comemorar a paixão.

Criado em 1948, o Dia dos Namorados foi invenção de João Dória, publicitário e dono da agência Standart Propaganda. Para aumentar as vendas em junho da loja Exposição Clipper, Dória foi contratado. A data antecede o Dia de Santo Antônio, conhecido como “santo casamenteiro”.

Junho era um mês de poucas vendas, por isso foi escolhido. A estratégia de João Dória deu certo e, em 1949, outras regiões do Brasil começaram a festejar o Dia dos Namorados. Atualmente, o dia 12 de junho integra o calendário de comemorações nacionais.

A celebração do Dia dos Namorados tem origem puramente comercial, já que junho era um período de poucas vendas. “Não é só com beijos que se prova o amor”, disse um dos slogans do primeiro Dia dos Namorados no Brasil. A inspiração veio do Dia das Mães, comemoração de grande sucesso do mês de maio.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)