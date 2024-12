Pisca-pisca de Natal pode aumentar a conta de energia? Saiba como economizar o consumo

Com o período natalino, casas e estabelecimentos são decorados e os tradicionais pisca-piscas entram em cena. Entretanto, há a constante dúvida se as luzes de Natal influenciam ou não na conta de energia elétrica - e a resposta é sim. Confira abaixo como os pisca-piscas deixam o boleto de luz mais caro e veja dicas para economizar.

VEJA MAIS

Como os pisca-piscas de Natal aumentam a conta de energia?

Os pisca-piscas de Natal influenciam na conta de energia elétrica de forma variada, considerando o modo em que as luzes piscam, o tempo em que ficam ligadas e a quantidade de lâmpadas. Conforme a Fundação para Economia de Energia Elétrica (FIDE), os pisca-piscas podem aumentar o consumo em até 30%, assim como eletrodomésticos.

Quando as luzes estão piscando, a potência é de cerca de 1,7 watts. Enquanto isso, quando estão totalmente acesas, a potência chega até 3 watts. Assim, se 100 luzes comuns ficam ligadas por 8 horas durante o dia, o aumento no consumo é de 12 kWh por mês. De outro modo, se as luzes são de LED, 100 lâmpadas ligadas por 8 horas durante o dia consomem apenas 0,78 KWh por mês, segundo a FIDE.

Como economizar na conta de energia com pisca-pisca de Natal?

Opte por luzes de LED, pois, além de mais econômicas, são mais seguras

Deixe os pisca-piscas ligados por pouco tempo (período do dia indicado: 19 horas a 23 horas)

Desligue as luzes ao sair do ambiente

Verifique se os pisca-piscas são homologados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

Prefira modelos novos do que antigos

Use luzes movidas à pilha