Oração poderosa para o Dia dos Namorados para fortalecer casal

Comemorado em 12 de junho no Brasil, o Dia dos Namorados é uma data em que os casais aproveitam para realizar atividades juntos, como passear, comer, assistir filmes e maratonar séries, etc.

Nessa data, além de curtir o dia com o(a) parceiro (a), é importante pedir a Deus que abençoe a pessoa com quem está dividindo a vida. Por meio da oração, é possível rogar ao Senhor para que Ele fortaleça a união amorosa do casal, estando presente na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e em todos os outros momentos.

Abaixo, confira uma oração para o Dia dos Namorados para fortalecer casal.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Dia dos Namorados: 5 doramas para assistir com o seu amor]]

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Senhor,

faze que compartilhemos a vida como verdadeiro casal.

Que saibamos dar um ao outro o que temos de melhor em nós;

Que nos aceitemos e nos amemos assim como somos,

com as riquezas e as limitações que temos.

Cresçamos juntos,

sendo caminho um para o outro;

saibamos carregar o fardo um do outro,

encorajando-nos a crescer sempre no mútuo amor.

Sejamos tudo um para o outro:

nossos melhores pensamentos, nossas melhores ações,

nosso melhor tempo e nossas melhores atenções.

Encontremos um no outro a melhor companhia.

Senhor, o amor que vivemos seja a grande experiência do Teu amor.

Cresça, Senhor, em nós a mútua admiração e atração,

a ponto de nos tornarmos um só:

no pensar, no agir e no conviver.

Para que isso aconteça, estejas Tu entre nós.

Pois só assim, seremos, então, eternos enamorados.

Amém!."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)