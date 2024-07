Oração poderosa para engravidar de gêmeos

A gravidez é um desejo de vida para uma grande maioria de pessoas que gestam, mas que, por alguma razão, ainda não conseguiram realizar tal feito. Em alguns casos, há a vontade de ter filhos gêmeos. Nesse sentido, a fé em Deus, emanada em oração, pode auxiliar bastante para engravidar, pois demonstra ao Criador do Universo a imensa vontade de procriar e ter um laço afetivo eterno com não só uma, mas duas vidas.

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações para te ajudar a engravidar de gêmeos. Confira abaixo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

VEJA MAIS

Oração para engravidar de gêmeos

“Ao Deus todo poderoso de nossa terra, detentor de todas as bênçãos,

Que governa todos os meus passos e me guia em meu caminho,

Peço, em nome de Jesus, que o senhor conceda o meu desejo.

Há muito tempo eu desejo ter um casal de filhos,

E me ajudar a engravidar de gêmeos seria a sua maior bênção para mim.

Ajude-nos a ser uma família abençoada e em todo momento seremos gratos a você.”

Oração ao Anjo Gabriel para gerar gêmeos

"Meu poderoso Anjo Gabriel,

Tu que ajudas milhares de pessoas por todo o mundo, tu que concedes o milagre de maternidade a muitas mulheres,

Hoje rezo em tua fé para te fazer um pedido muito especial nunca antes pedido…

Peço-te, com muita fé, com muita vontade e determinação,

Que me concedas o milagre da maternidade de gêmeos.

Desejo em minha vida não um, mas sim dois lindos filhos ou filhas,

Para os encher de amor todos os santos dias da minha vida, até que a morte nos separe.

Apenas te faço este pedido, Anjo Gabriel, porque realmente quero

E porque sei mesmo que estou verdadeiramente preparada para tal desafio.

Anjo Gabriel, alinha os astros a meu favor, coloca-os todos alinhados na perfeição

Para que a minha gravidez dê origem a dois lindos gêmeos,

Para os quais terei todo o amor do mundo e tudo o que uma mãe pode dar.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)