A oração de aniversário de casamento é um momento de profunda reflexão e gratidão, onde o casal pode reconhecer e celebrar não apenas a duração do relacionamento, mas também cada momento significativo vivido juntos. É um momento especial para renovar os votos de amor, compromisso e cumplicidade que sustentam a união ao longo dos anos.

A prece permite que os parceiros expressem seus sentimentos mais íntimos, compartilhando alegrias, desafios superados e sonhos compartilhados. Além disso, é uma oportunidade para reconhecer a presença de Deus na jornada conjugal, buscando Sua orientação e bênção para o futuro. Em um mundo onde as relações muitas vezes são desafiadas, a oração de aniversário de casamento fortalece os laços espirituais e emocionais, proporcionando um momento sagrado de conexão e renovação. Abaixo, confira a oração pelo aniversário de casamento.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem

Oração

"Meu Deus, que profunda impressão deixou em minha alma o dia do meu casamento. Naquele dia cumpri o ato mais importante da minha vida.

Lembro-me das disposições que tive e dos bons conselhos que recebi. Disse-nos o sacerdote que, daquela hora em diante, começava a nossa vida a dois. Juntos iríamos viver, juntos iríamos aperfeiçoando-nos um ao outro.

No auge da felicidade, tudo me parecia tão fácil. Fiz um programa maravilhoso para mim.

Agora, porém, que se passaram anos, como estou? Fui sempre fiel aos meus deveres? Ofusquei alguma vez a serenidade do nosso lar? Contristei minha família que eu desejo tornar alegre e feliz?

Senhor, perdoai as minhas falhas, dai-me força e maior constância nas resoluções tomadas, fazei renascer em mim a graça do sacramento do matrimônio, a fim de que, com renovado fervor, corrija as minhas negligências e repare as faltas cometidas.

Amém

[Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai]"

