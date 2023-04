Os animais se tornam os melhores amigos dos humanos simplesmente por amarem seus donos do jeito que eles são, sem nenhum preconceito. Em algum momento, eles também terão que partir, mas deixando um aprendizado para cada pessoa. Confira a oração pelo animal que acaba de morrer, para que sua alma descanse em paz.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Aos anjos protetores dos animais, e a Deus Todo-Poderoso, rogo pelo espírito do meu cão/gato ... (nome), para que siga em paz durante este curto período de recuperação que lhe é concedido no mundo espiritual. Que seu breve retorno ao plano físico sirva de exemplo para que eu possa, através dele, compreender o processo de reencarnação que a misericórdia divina concede para a cura e progresso espiritual da humanidade. E que o amor que nos uniu neste plano possa trazê-lo novamente para junto de mim, com o mesmo olhar doce e a suave alegria que me permitirão reconhecê-lo ao primeiro contato visual. Agradeço a Deus que, com sua bondade infinita, concedeste-me o dom de identificar nos animais os exemplos mais simples do processo de nascimento e morte que se opera ao longo de nossa secular trajetória existencial, e que neles possamos encontrar a esperança de uma nova vida, a cada fim de ciclo de existência física a que nosso espírito se submete pelo bem maior da evolução e na certeza de que a felicidade será sempre alcançada. Amém."

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)