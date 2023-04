Oração para superar crise financeira e falta de sorte

Algumas vezes a sorte não bate à porta de casa, o que acaba incidindo também na vida financeira, essencial para a vivência humana. Com a ajuda de Deus, tudo que parecer impossível se torna possível. Confira a oração para superar a crise financeira e falta de sorte, para você dar a volta por cima nesses problemas e seguir uma vida digna e de sucessos pessoais.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Senhor, quero sim pedir riqueza, prosperidade e dinheiro para viver bem.

Pedimos, Senhor, que não nos deixes faltar o nada para viver bem e próspero.

Senhor, aumenta em nós a confiança na tua providência e a boa sorte na vida.

Senhor, tire a ansiedade e o medo de que nos falte algo para o dia seguinte.

Cuide de nós, Senhor, fazei que consigamos o equilíbrio na vida financeira e o discernimento nos negócios.

Afaste a falta de sorte e oportunidades.

Afaste, Senhor, de nossas vidas aqueles que possam nos prejudicar.

Afaste, Senhor, as pessoas que se aproximam com má intenção. Dê discernimento nos negócios que serão realizados.

Senhor Deus, pedimos: (faça seu pedido)

Dai-nos um espírito cooperador, espírito de amor, de solidariedade e de justiça.

Senhor Deus, mostre o Teu poder para acabar com a crise financeira e falta de sorte.

Ajude-nos a sair desta situação.

Que no final do mês não nos falte o necessário, que possamos dar aos nossos familiares saúde, educação, dignidade na moradia, riqueza e fartura.

Senhor que bem conheceis as dificuldades econômicas que passamos, que acabe com elas agora.

Ajudai-nos a superar os problemas financeiros.

Senhor, ajudai-nos a superar os problemas financeiros e falta de sorte.

