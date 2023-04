É durante a infância que as crianças se deparam com muitas primeiras vezes sobre a vida adulta, e algumas nem sempre são para trazer o bem. Crianças são mais vulneráveis a seguir novos costumes, conselhos, não sabendo ainda diferenciar completamente o bem do mal, e por isso precisam de proteção, seja física ou espiritualmente. Confira a oração de proteção para as crianças, afastando todo tipo de maldade que possa pairar sobre sua volta.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Senhor, meu Deus, cuidai das crianças do mundo inteiro, para que elas cresçam em sabedoria e graça como seu Filho Jesus cresceu.

Que elas encontrem em seus caminhos pais amorosos e dedicados, como teu Filho encontrou.

Que todos os Herodes atuais sejam derrotados. Ó Senhor, salvai as crianças como salvastes o teu Filho Jesus.

Meu Deus, meu Pai Celeste que tudo vê e tudo sabe, dai-me sabedoria e força suficiente para que eu possa educar meus filhos e zelá-los, para que eles possam trilhar o caminho do bem.

Que os meus filhos jamais se desvirtuem ou se deparem com o mal por onde passarem, onde quer que venham a estar. Ó Deus meu, meu Pai Celeste que tudo vê e tudo sabe, dai-me todas as condições necessárias para que eu faça dos meus filhos pessoas do bem, preocupadas com a honestidade e os bons princípios, assim como eu.

Deus, meu Pai Celeste que tudo vê e tudo sabe, proteja os meus filhos do mal, em todos os sentidos, afastando-os de pessoas sem escrúpulos, dos vícios perniciosos e de tudo aquilo que possa ser representante do mal.

Deus, meu Pai Celestial, que tudo vê e tudo sabe, faça que minha oração, depois de chegar ao Seu conhecimento, derrame-se sobre os meus filhos e estes se encontrem pelo Senhor o dia e a noite inteiramente protegidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Versão pronunciada

