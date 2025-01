Oração para ter um ano de 2025 próspero

Inicia-se mais um ano e sempre é esperado pelas pessoas as melhoras coisas, sensações e experiências que a vida pode proporcionar. Amor, dinheiro, saúde, vitalidade, emprego; essas e outras são os principais desejos para o ano que entra. E, para além de querer, agir em prol também é importante. Assim, para dar suporte às suas vontades, a fé na vida é fundamental para manter sempre a perseverança em dias melhores.

Juntando suas esperanças e a fé em Deus, confira uma oração para ter um próspero e abençoado 2025.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Oração da felicidade para 2025

"Senhor, Permita-me ser feliz, mesmo diante de minha própria ignorância e superando as condições adversas em que renasci.

Deixa-me, enquanto busco sair de meus equívocos, sentir alegria e viver com determinação, confiante na Sua misericórdia.

Consinta-me, enquanto ajudo meu próximo, tão sofredor quanto eu, perceber a vitalidade nas coisas e a grandeza da Vida.

Encoraja-me para que, mesmo na dor ou no sofrimento, na luta diária pela minha subsistência, eu viva com coragem e consciência de minhas limitações, buscando superá-las com harmonia.

Deixa-me levar aos outros a felicidade de que sou portador e a certeza de que minha força vem de nossa íntima e perene ligação.

Conceda-me a ventura de, tanto quanto enxugar a lágrima, também entender o sentimento que a fez surgir, transformando-a no amor que traz a felicidade.

Incentiva-me a alcançar a felicidade possível, disseminando-a por onde passar, a serviço do Seu infinito amor (Ágape).

Permita-me continuar dono de meu destino, com a capacidade de administrar minha liberdade, a serviço da construção de um mundo melhor.

Oração da vitalidade para 2025

"Deus, minha Força e Canção, venho a Ti hoje pedindo energia para meu corpo e minha mente.

Por favor, abençoe meu corpo com o poder e a vitalidade de que preciso para realizar tudo o que Você me propôs a fazer, e conceda que minha mente possa se concentrar e pensar com clareza e rapidez.

Agradeço ao Senhor por me fornecer força e energia para fazer meu trabalho e glorificar o Seu Nome. Amém."

Oração para bênçãos no amor em 2025

"Meu grande amigo Santo Antônio, tu que és o protetor dos namorados, olha para mim, para a minha vida, para os meus anseios.

Defende-me dos perigos, afasta de mim os fracassos, as desilusões, os desencantos. Faz que eu seja realista, confiante, digno(a) e alegre.

Que eu encontre um(a) namorado(a) que me agrade, seja trabalhador(a), virtuoso(a) e responsável.

Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social.

Desejo que meu namoro seja feliz e meu amor sem medidas, e que o casal busque a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé. Assim seja. Amém!"

Oração para agradecimento

"Senhor Deus, sabedoria infinita e pai de misericórdia.

Dá-me no dia de hoje a fé necessária para vencer os descrentes de tuas palavras.

Seja no dia de hoje, o leme do meu barco, para que eu possa me conduzir pelo caminho correto, evitando os desvios.

Tira-me o peso dos erros cometidos, para que eu, não mais me martirize pelas injustiças causadas aos outros e, saiba a todo o momento, que não vou e não posso pecar mais e, escolha para mim, o caminho correto.

Ensina-me agora, já, hoje e sempre a ser merecedor da confiança que em mim depositas.

Para que eu possa viver e ser feliz sempre, dedicando-me ao meu semelhante e, acima de tudo, dando glória a ti Senhor.

Obrigado meu Deus. Muito obrigado. Amém!"

