Oração para Santa Joana Francisca de Chantal

Nascida em Dijon, na França, no ano de 1572, Santa Joana foi casada do barão de Chantal e mãe de seis filhos. Quando ficou viúva, resolveu seguir uma vida devota, sob a direção de São Francisco de Sales. Ela praticou, de forma intensa, obras de caridade entre os pobres e doentes. Também foi a responsável por fundar a Congregação da Visitação de Santa Maria, destinada ao auxílio de enfermos e debilitados. Com isso, se tornou a primeira irmã visitandina.

Santa Joana morreu em Moulins, na França, no dia 13 de dezembro de 1641. Ela foi canonizada em 1767 e é celebrada todos os anos no dia 12 de agosto.

Aprenda a oração para pedir preces a ela no dia em que a Santa é homenageada.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração à Santa Joana Francisca de Chantal

“Concedei-nos, ó Deus, a sabedoria e o amor que inspirastes à vossa filha Santa Joana Francisca de Chantal, para que, seguindo seu exemplo de fidelidade, nos dediquemos ao vosso serviço e vos agrademos pela fé e pelas obras.

Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

Santa Joana, rogai por nós.”

