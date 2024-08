Oração para Santa Filomena, protetora dos aflitos e dos jovens casais

Seu túmulo foi descoberto em 1802, nas catacumbas de Priscila, em Roma. Na época, junto com seus ossos, foi encontrado uma ampola contendo um líquido, que, se pensava, fosse o sangue da Santa.

O arqueólogo que encontrou seus restos mortais afirmou que, próximo ao túmulo, havia um mosaico com os escritos “Paz em Cristo, Filomena”, indicando seu nome. Após sua descoberta, uma série de relatos de milagres e graças alcançadas através da intercessão de Santa Filomena começaram a se espalhar pelo mundo.

Pessoas relataram curas inexplicáveis, proteção em momentos de perigo, conversões espirituais e outras bênçãos concedidas por sua intercessão. Essas histórias chamaram a atenção do Papa Pio VII, que autorizou a veneração de Filomena como santa.

História de Santa Filomena

Segundo relatos históricos, Filomena nasceu na Grécia como resposta a uma oração de seus pais, que eram estéreis. Ela decidiu dedicar sua vida a Jesus e fez votos de castidade quando ainda era uma adolescente.

Após recusar o pedido de casamento do Imperador Deocleciano, Filomena foi presa, torturada e martirizada por sua fé. No entanto, durante sua prisão teria recebido intercessão de Virgem Maria, que teria curado as suas feridas.

Os relatos da sua fé inabalável converteu muitas pessoas ao cristianismo. Veja abaixo a oração da santa que ficou conhecida como protetora dos aflitos e dos jovens casais.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração a Santa Edith Stein

“Oh! gloriosa Virgem e Mártir Santa Filomena, que do Céu onde reinais vos comprazeis em fazer cair sobre a Terra benefícios sem conta,

eis-me aqui prostrado a vossos pés para implorar-vos socorro para minhas necessidades que tanto me afligem,

vós que sois tão poderosa junto a Jesus, como provam os inumeráveis prodígios que se operam por toda parte onde sois invocada e honrada.

Alegro-me ao ver-vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente recompensada no céu e na terra.

Atraído por vossos exemplos à prática de sólidas virtudes

e cheio de esperança à vista das recompensas concedidas aos vossos merecimentos,

eu me proponho de vos imitar pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos mandamentos do Senhor.

Ajudai-me, pois, oh! Grande e poderosa Santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro, alcançando-me a graça.

E, sobretudo, uma pureza inviolável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações,

uma generosidade de que não recuse a Deus nenhum sacrifício e um amor forte como a morte pela fé em Jesus Cristo,

uma grande devoção e amor a Maria Santíssima e ao Santo Padre,

e ainda a graça de viver santamente a fé para um dia estar contigo no céu por toda a eternidade.

Amém”

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)