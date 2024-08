Oração para Santa Clara de Assis, protetora das pessoas com deficiências visuais

Conhecida como protetora das pessoas com deficiências visuais e padroeira das lavadeiras, dos vidraceiros e dos profissionais da televisão, Santa Clara de Assis é celebrada no dia 11 de agosto.

Pertencente a uma família nobre, ela abandonou essa vida e se tornou a primeira mulher a aderir à pobreza evangélica vivida por São Francisco de Assis. Assim dedicou a sua vida à adoração da palavra de Deus.

Aprenda uma oração para pedir preces e homenagear a Santa.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração à Santa Clara

“Pela intercessão de Santa Clara, Senhor Todo-poderoso me abençoe e proteja, volte para mim os seus olhos misericordiosos, dê-me paz e tranquilidade, derrame sobre mim as suas divinas e poderosas graças e, depois desta vida, aceite-me no céu em companhia de Santa Clara e de todos os santos.

Em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo.

Amém."

