Oração para parar de gastar muito dinheiro e controlar a vida financeira

Quando temos dinheiro em mãos, a vontade de gastar com coisas que gostamos é absurda. Esse consumismo se torna ainda mais presente quando somos influenciados a acharmos que precisamos muito daquela coisa.

No entanto, essa despreocupação com os gastos pode se tornar preocupante no final das contas, literalmente. Gastar dinheiro sem pensar nas dívidas e em outras situações mais importantes pode se tornar uma grande dor de cabeça.

Nesse caso, a oração é uma boa aliada para resolver essas situações de descontrole financeiro. Abaixo, confira uma prece para conseguir parar de gastar muito dinheiro e controlar a vida financeira.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Espírito Santo de Deus, nós estamos pedindo hoje a luz, a sabedoria e a graça para conduzirmos bem a nossa família, administrar a providência de Deus na nossa casa, o nosso salário. Pedimos também a graça de não utilizarmos aquilo que recebemos com gastos desnecessários, com consumismos e tantas outras coisas que faz com que a nossa família fique desagregada e desordenada.

Vem Espírito Santo, dê-nos a graça de ficarmos felizes com o necessário. Dê-nos a graças de não criarmos necessidades, porque todas as vezes que as criamos, nós gastamos desnecessariamente aquilo que Deus nos confia para o sustento da nossa família.

Vem Espírito Santo, nos dando a ciência de como conduzir as nossas finanças. Liberta-nos também de toda a infiltração do mal na nossa vida financeira, de todo espírito maligno que se infiltra para nos destruir a partir da vida financeira.

Vem Espírito Santo, libertar a nós mulheres que, muitas vezes, gastamos o que não devemos; e até mesmo sem comunicar ao nosso esposo, sem conversar. Também os maridos, que se endividam e fazem contas sem conversar com a mulher, e, então, acontece um choque no matrimônio.

Dê-nos a graça de sermos submissos uns aos outros, de vivermos sob a autoridade de Deus através do nossos esposos. Vem Espírito Santo de Deus, nos libertar de toda confusão provocada pelas dividas, de toda desunião provocada pela má administração do nosso salário.

Tudo isso nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)